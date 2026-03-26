وزيرة التضامن تكرم الأمهات المثاليات لعام 2026 .. صور

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات العمل بالوزارة.

وسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة الأمهات المثاليات لعام 2026 شهادات التكريم تقديراً لمجهودهن ورحلة العطاء الملهمة الخاصة بكل أم.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي  عن ترحيبها بالحضور في أحد أيام وزارة التضامن الاجتماعي الزاهية، في تقليد سنويٍ راسخ يجمع فضليات مصر، وروحها النابضة، وعزيمتها التي لا تنكسر، وأملها المتجدد في كل زاوية من هذا الوطن.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا نلتقي اليوم في ظل ظروف استثنائية، ومع كل استثناء كانت الأم المصرية تذيع الصبر وتنشر الأمل، وأنها الوحيدة التي تستطيع أن تكون "حضناً دافئاً" لأبنائها، و"درعاً حديدياً" لوطنها في آنٍ واحد، فالأم؛ وكأن الله قد اختار لها من الحروف الأبجدية حرفين؛ أول الحروف وأُخراها، حرفان بينهما كل الحروف وأشملها، وما بينهما من معانٍ تمضي فيها بين الأمان والحب والحنان والمسئولية والامتنان والقوة والصبر، تمضي وكأنها اشتقت شمس الدنيا وأقمارها؛ ساطعةٌ كالشمس تضئ العالم بالخير، يعمر سطوعها الأرض، ويسري بشعاعها الأمل، وهي طمأنينة القمر وسكونه، وهي بذلك مكرمة عند الخالق بالإحسان مهما دار الزمن ومهما أثقلتها المهام.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة :" ومن دنيا الأمِّ المصرية، إلى مصر أم الدنيا؛ هل تخيلنا ما في مصر حين قيل عنها أنها أم الدنيا؛ هل نتخيل دلالة ومردود هذه الكلمة في كل صعب يؤرق العالم، وما أشده في هذه الأيام؛ فلنخرج من زاوية مصر، وننظر بعينٍ موضوعية؛ عن بلدٍ حافظةٍ للعالم، وتهدي المتصارعين، وتقف لتحتضن كل الاختلافات، وتستوعب كل وجهات النظر؛ أمٌ بكل ما تمثّله للعالم، بكل مركزيتها؛ بكل مسئولياتها، بكلِّ قوتها، وهي أيضاً أم بكل تضحياتها، تجمع الشمل، وترشد الأمم، وتنشر السلام، وتحفظ مصالح البلاد والعباد، فهل صدقت تلك المقولة يا أعزائي؟ نعم فمصر أم الدنيا".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذا الجهد لم يكن ليخرج للنور، وبهذا المجهود الاستثنائي إلا بوجود لجنة محترفة ومنظمة ومستقلة لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية؛ بقيادة عزيزة من المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة الأفاضل والكرام . 

وأضافت إن الأم المصرية هي "بوصلة الثبات" وهي صورة مصر الحقيقية: صامدة رغم الصعاب ثابتة رغم التحديات، قوية رغم الصدمات، في كل عصر، كانت ركيزة المجتمع، صانعة المستقبل وناشرة الأمل في الأجيال، ومعلّمة العالم معنى التضحية والإبداع، هي التي توازن بين الحلم والواقع، بين الرقة والحزم، بين العاطفة والعقل، بين الصبر والإقدام، لتثبت أن مصر لا تنهض إلا بصمود نسائها، وأن مستقبل الوطن مرهون بعطائهن الذي لا ينضب.

ومن جانبها أكدت  حنان مصطفى رئيسة الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة أنه تقدّم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2026 ما يقرب من 598 سيدة على مستوى الجمهورية، حيث انطبقت الشروط على 499 منهن، منها 416 أم طبيعية، و25 أم بديلة، و58 أم لابن من ذوي الإعاقة. 

وقد تم استبعاد 99 سيدة لم تنطبق عليهن الشروط، مما يعكس حرص الوزارة على تطبيق معايير دقيقة وعادلة في الاختيار.

أما بالنسبة للفئات المُكرمة، فقد تم تكريم 27 أم طبيعية على مستوى المحافظات، و3 أمهات بديلة، و3 أمهات لأبنائهن من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة وأم لشهيد من الشرطة، ويُبرز هذا التوزيع التنوع الاجتماعي والجهود المستمرة لدعم الأم المصرية في مختلف الظروف، مع التركيز على التعليم والتمكين والمشاركة المجتمعية.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تكريم الأمهات المثاليات أمل عمار المجلس القومي للمرأة

المزيد