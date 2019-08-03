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مرأة

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:01 ص
بوسي
بوسي
هاجر هانئ
نشرت الفنانة بوسي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، خلال تواجدها بإحدى القرى فى الساحل الشمالى.

تألقت بوسي فى الصور بغلاة كاجوال، حيث ارتدت بلوزة سوداء مطبوعة ذات أكمام مكشوفة مع بنطلون جينز مقطع ونسقت معهما حزام جلد أسود حول منطقة الخصر.

وانتعلت بوسي حذاء أنيق ذو كعب عالى باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارت البسيطة التى منحتها إطلالة كاملة.

ووضعت بوسى مكياجا صاحبا ارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها.
مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي
مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

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مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

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