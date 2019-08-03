بعد العودة من جدة.. ٣ أيام في الساحل والملك لير في عيد الأضحى

يستأنف مسرح cairo show عرض مسرحيتي "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني و"٣ أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي بالقاهرة بدءا من ثاني أيام عيد الأضحى وذلك عقب عودتهما من السعودية حيث شاركتا بموسم جدة الفني الثقافي وحققتا إقبالا جماهيريا غير مسبوق.



بدأ نجوم "الملك لير" بروڤات مكثفة على مسرح cairo show بالتجمع الخامس استعدادا لحفلات العيد بينما يقوم نجوم"٣ أيام في الساحل" بالشئ نفسه في مسرح cairo show بمدينة 6 أكتوبر وسينضم إليهم في البروڤة النهائية النجمان بيومي فؤاد وأحمد فتحي فور عودتهما من أداء فريضة الحج.



"الملك لير" يشارك يحيى الفخراني بطولتها النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ونضال الشافعي وأحمد عزمي وناصر سيف وأيمن الشيوي ومحمد فهيم وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم.



أما "٣ أيام في الساحل" فيلعب بطولتها إلى جانب هنيدي بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد محمود وسامية الطرابلسي واحمد الحلواني وهي من إخراج مجدي الهواري.

