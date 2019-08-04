نشاط مكثف لوفد الجامعات المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية

شارك مسئولو الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد الجامعات المصرية في زيارة إلى جامعتي كاليفورنيا ديفيز وكورنيل، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات مشروع إنشاء مركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة والذي يشارك فيه مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية.



حيث تم بحث فرص التعاون المشتركة من خلال المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي تتضمن أنشطته تطوير المعامل وتمويل تنفيذ مشروعات بحثية وفرص للتدريب وتبادل الزيارات للخبراء والباحثين والطلاب.



وتم زيارة جامعة كاليفورنيا ديفيز برفقة عمداء كليات الزراعة بجامعات القاهرة، وعين شمس، وبنها، واسيوط وفريق المشروع والشركاء الأمريكيين، والتي شملت زيارة جمعية كاليفورنيا لتطوير المحاصيل وفحص واعتماد التقاوي، فضلًا عن مركز الجينوم والعلوم الطبية الحيوية حيث تم استعراض أنشطة المركز والتعرف على التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، لدراسة التراكيب الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية والاستفادة التطبيقية منها. كما تم الاجتماع مع وزيرة الزراعة بولاية كاليفورنيا والتي يبلغ حجم الإنتاج الزراعي بها حوالي 50 بليون دولار سنويًا.



كما شملت الزيارة مركز الخدمات البستانية للتعرف على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في إنتاج نباتات خالية من الفيروسات، وتفقد مركز الزيتون والذي يجري الأبحاث العلمية وتقديم الدورات التدريبية حول كيفية استخلاص وتحليل جودة زيت الزيتون، فضلًا عن تفقد معمل الابتكارات في الدواجن والذي يهدف الي تحسين سلالاتها لزيادة المقاومة للظروف البيئية المعاكسة والأمراض.



كما تم زيارة المزرعة البحثية للحاصلات البستانية التي تشرف عليها وزارة الزراعة الأمريكية بالتنسيق مع الجامعة.



كما زار ابوستيت ومرافقوه مركز تكنولوجيا مابعد الحصاد، حيث تم الاطلاع على الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال وأيضا زيارة مركز الزراعات المائية للتعرف على الطرق الحديثة والتكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج النباتي.



كما قام الوفد بزيارة جامعة كورنيل حيث تفقد قسم علوم الاغذية ومركز تصنيع منتجات الألبان والأغذية وكذلك مركز الخدمات الإرشادية الزراعية بالجامعة والاطلاع على الأنشطة التي يقدمها في المجالات المختلفة مثل تأهيل الشباب والمرأة وبرامج التغذية والصحة، والزراعة في المدن. كما التقى وزير الزراعة والوفد المرافق برئيسة الجامعة، ونائبتها لشئون العلاقات الخارجية، لبحث فرص التعاون مع الجامعات المصرية، وعلى الأخص المشاركة في تنفيذ برامج تعليمية متميزة، من خلال مشروع مركز التميز الزراعي.