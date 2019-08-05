حريق معهد الاورام .. رسالة مؤثرة من محمد صلاح لضحايا الحادث

حريق معهد الاورام .. كتب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر تويتة عبر صفحته على تويتر، دعما لضحايا الانفجار الذي حدث في محيط معهد الاورام بمنطقة المنيل.



حريق معهد الاورام .. وجاءت تغريدة صلاح كالاتي: "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".



حريق معهد الاورام .. وكان قد كشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة امام معهد الاورام بمنطقة المنيل.



حريق معهد الاورام .. وأكد المصدر أنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات.