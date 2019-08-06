شاب يعود لأسرته بعد 18 عاما من فقدانه.. شاهد فرحة أهله

عرض برنامج مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية" دي إم سي"، فيديو يبرز فرحة أسرة مصرية بعد عودته نجله غياب دام لأكثر من 18 عاما.



بدأت أحداث القصة عقب نزول رضا محمد حسين برفقة والدته إلى محافظة الإسكندرية قادمة من أسوان وأثناء التجوال قامت بعمل اتصالا من داخل أحد مراكز الاتصالات لتفقد نجلها.



وسرد رضا محمد أنه ظل داخل أحد دار الرعاية لفترة طويلة حتى تمكن من عودته إلى أسرته من جديد، معربا عن فرحته الشديد لتلقي أسرته ، بعد غياب دام لـ 18 عاما.



وعبرت والدته عن فرحته الشديد لعودة نجلها من جديد لتعم الفرحة والسرور بين كامل أفراد الأسرة .

