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فن

داكوتا جونسون تتخلص من عيب خلقي في أسنانها .. صور

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:39 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
روجت الممثلة الامريكية داكوتا جونسون لفيلمها الجديد The peanut butter falcon بحضورها العرض الخاص في مدينة لوس أنجلوس الامريكية، امس الاثنين.

وظهرت داكوتا في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بإطلالة أنيقة خطفت الانظار بها على السجادة الحمراء واللافت انها تخلصت من المسافة المتواجدة بين الاسنان الامامية.

وكانت داكوتا من قبل ظهرت وهي تدخل عدد من الاغراض بين هذه المسافة، التي كانت ترافقها في اولى تجاربها السينمائية من خلال
سلسلة افلام Fifty shades of grey وايضًا فيلمها الاخير.

وعلى صعيد اخر، تردد شائعات ان داكوتا جونسون انفصلت عن حبيبها المغني الامريكي كريس مارتن .
داكوتا جونسون تتخلص من عيب خلقي في أسنانها .. صور
داكوتا جونسون تتخلص من عيب خلقي في أسنانها .. صور

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