بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب

تعرضت النجمة العالمية داكوتا جونسون وحبيبها المغني الأمريكي كريس مارتن لحادث سير غريب في ولاية نيويورك الامريكية، حيث قام السائق الخاص بهما بـ دهس قدم سيدة.





وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الحادث التي وقعت نتيجة عدم توقف السائق في الإشارة رغم إضاءتها باللون الأحمر من أجل عبور المشاة، مؤكدة أن الثنائي الشهير لم يتعرضا لأي ضرر.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن السيدة أصيبت بجرح في قدمها اليمنى وكانت تصرخ في الشارع امام الناس من شدة الألم وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.





وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إ لى أن هذا الحادث وقع في تمام الساعة السادسة مساء أمس الأول، الثلاثاء، حيث كانا داكوتا جوسون وكريس مارتن أنهيا تسجيل حلقة في برنامج مع المذيع جيمي فالون وفي طريقهما للمنزل.



