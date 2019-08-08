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فن

بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:42 ص
حادث كريس مارتن و
حادث كريس مارتن و داكوتا جونسون
شروق إبراهيم
تعرضت النجمة العالمية داكوتا جونسون وحبيبها المغني الأمريكي كريس مارتن لحادث سير غريب في ولاية نيويورك الامريكية، حيث قام السائق الخاص بهما بـ دهس قدم سيدة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الحادث التي وقعت نتيجة عدم توقف السائق في الإشارة رغم إضاءتها باللون الأحمر من أجل عبور المشاة، مؤكدة أن الثنائي الشهير لم يتعرضا لأي ضرر.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن السيدة أصيبت بجرح في قدمها اليمنى وكانت تصرخ في الشارع امام الناس من شدة الألم وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن هذا الحادث وقع في تمام الساعة السادسة مساء أمس الأول، الثلاثاء، حيث كانا داكوتا جوسون وكريس مارتن أنهيا تسجيل حلقة في برنامج مع المذيع جيمي فالون وفي طريقهما للمنزل. 

يشار إلى أن هناك شائعة انتشرت حول انفصال داكوتا جونسون وكريس مارتن ولكن تم نفيها من قبل مصادر مقربة من الثنائي الشهير.
بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب
بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب
بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب
بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب
بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب

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