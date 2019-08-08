حارس عقار يختطف ابنة زميله بسبب خلافات بينهما بالسيدة زينب

نجح رجال الأمن بالقاهرة فى القبض على حارس عقار اختطف ابنة زميله بسبب خلافات بينهما بالسيدة زينب.





تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من حارس العقار اكتشافه تغيب نجلته 9 سنوات طالبة ومقيمة بذات العنوان حال تواجدها أمام العقار سكنهما , ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل لمشاهدة للمجني عليها صحبة حارس بذات العقار محل عمل المبلغ و مقيم بذات العنوان أمام العقار محل الواقعة في وقت معاصر لغيابها وأنه وراء ارتكاب الواقعة.





بتكثيف التحريات وصولًا لمكان احتجاز المتهم للمجني عليها وبتضييق الخناق عليه قام بإطلاق سراحها بالمنطقة محل سكنها بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه.





وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين والد المجني عليها حول حراسة العقار محل عملهما خطط لارتكاب الواقعة لإجباره على ترك حراسة العقار



