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حوادث

بعد مطاردة مثيرة مع الأمن.. سقوط شرطيين مزيفين في الشروق

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:34 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
محمد صبرى
بعد مطاردة مثيرة، نجح رجال الأمن بالقاهرة في الإيقاع بعاطلين انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة متعلقات المترددين على طريق الإسماعيلية دائرة قسم الشروق.

وأوضح بيان أنه أثناء تواجد قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بكمين الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق استغاث بهم عامل، وقرر أنه حال سيره مترجلًا بالجهة المقابلة للكمين استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" عقب إيهامه بأنهما من رجال الشرطة من قوة الكمين، واستوليا منه على حافظة نقوده وبداخلها مبلغ مالي 330 جنيها، وهاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين، تمكن رجال الأمن من ضبطهما، وتبين أنهما عاطلان وبحوزتهما جميع المسروقات وكذا سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا أمام الرائد أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

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