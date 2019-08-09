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الأوقاف: زيادة عدد الأضاحي إلى 6 آلاف رأس

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:29 م
الاضاحي
الاضاحي
محمود ضاحي
قررت وزارة الأوقاف زيادة عدد رؤوس الأضاحي إلى ستة آلاف رأس، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مليون أسرة من الأسر المستحقة للرعاية.

شهدت غرفة عمليات طلبات صكوك أضاحي الأوقاف إقبالًا متزايدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث تلقت غرفة العمليات ما يزيد على 800 اتصال تليفوني وطلبً عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف ( أوقاف أونلاين ) لصك أضحية الأوقاف، ترجمت هذه الطلبات إلى ( 875 ) صكًّا، تم تحصيلها بالكامل.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بلغ إجمالي حصيلة مبيعات الصكوك نحو سبعين مليونا، بلغت مبيعات المديريات الإقليمية منها (55,020,600 ) جنيه، بزيادة تصل إلى خمسة ملايين جنيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحققت مديرية أوقاف القاهرة الألف صك الثامنة بإجمالي ( 14,445,000 ) جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف الإسكندرية الألف صك الخامسة بإجمالي ( 9,271,800 ) جنيه ، في حين تجاوزت مبيعات الحسابات الأخرى 15 مليون جنيه.

وقررت الوزارة صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن يقدِّما كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

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