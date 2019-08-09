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توك شو

أستاذ أصول لغة: اللغة العربية احتفظت بخصائص ومميزات السامية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:47 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
توك شو
قال الدكتور أحمد على ربيع أستاذ أصول اللغة ووكيل كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر، إن اللغة العربية من ضمن اللغات التي تنمي إلى الأصل السامي وهى التي تعود إلى سام بن نوح، والتي كانت تشمل اللغة العربية الشمالية والجنوبية والكنعانية والحبشية.

وأضاف أحمد ربيع خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية "TeN" أن بعض العلماء اتفقوا على أن اللغة العربية هي أقرب اللغات إلى اللغة السامية الأم، مشيرا إلى أن معظم اللغات السامية اندثرت ولم يبق إلا اللغة العربية على طبيعتها وخصائصها محافظة كاملة، إضافة إلى العبرية التي تعرضت إلى العديد من التشوهات والتغيرات.

وأشار إلى أن اللغة العربية موجودة من قبل العصر الإسلامي بدليل أن جميع قصائد امرؤ القيس مكتوبة باللغة العربية، لكن محاولة نسب اللغة العربية إلى العصر الإسلامي ترجع إلى ندرة الكتابة قبل العصر الإسلامي، حتى جاء الإسلام وحث على التعلم والقراءة والمعرفة.

وشدد على أن اللغة العربية وريثة اللغة السامية الأم وتضرب بجذورها في عمق التاريخ، وهى اللغة السامية الوحيدة المحتفظة بكل خصائص ومميزات اللغة السامية.

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