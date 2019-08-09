شاهد..ماذا فعلت ياسمين عبد العزيز مع سلحفاة في تحدي منى الشاذلي

قدمت الإعلامية منى الشاذلي، تحديا طريفا مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعنوان "الصندوق فيه إيه"، وقامت الإعلامية بجلب سلحفاة داخل الاستديو داخل قفص خشبي وطلبت من الفنانة التعرف عليه.



وقامت ياسمين عبد العزيز، بملامسة الصندوق الخشبي فى محاولة منها للتعرف على ما بداخله، وحينما اكتشفت المقلب كان رد فعلها مفاجئا وقامت بحمل السلحفاة.



ولأول مرة منذ 17 عامًا تطل النجمة ياسمين عبدالعزيز على جمهورها، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاء الأول للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية سي بي سي.





