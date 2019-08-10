أسوان يفسخ تعاقده مع محمود مرجان بالتراضي

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان ، برئاسة اللواء أحمد سليمان ، عن رحيل لاعب وسط الفريق محمود عيسى الشهير بـ مرجان، ليكون خارج صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بالدورى الممتاز.



وصرح مصطفي أمين ،المشرف علي الفريق في تصريحات لصدى البلد إنه تم فسخ التعاقد بالتراضي مع اللاعب مرجان ، والذي طلب الرحيل، إنه وافق على مطلبه وتم إنهاء الأمر بصفة ودية مع اللاعب.



يذكر أن مسئولي مجلس ادارة نادي أسوان قد نجحوا في اتمام التعاقد مع اللاعب مرجان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريق تحرير أسوان لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد من الدورى الممتاز.



ويعد مرجان من مواليد 96 وقد لعب من قبل لنادي أسوان، ثم بعد ذلك لنادي تحرير أسوان، قبل أن يضمه أسوان من جديد مؤخرا ،قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين.