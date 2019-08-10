ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يفسخ تعاقده مع محمود مرجان بالتراضي

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:42 م
أسوان يفسخ تعاقده
أسوان يفسخ تعاقده مع محمود مرجان بالتراضي
كتب : رباب الهوارى
أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان ، برئاسة اللواء أحمد سليمان ، عن رحيل لاعب وسط الفريق محمود عيسى الشهير بـ مرجان، ليكون خارج صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بالدورى الممتاز.

وصرح مصطفي أمين ،المشرف علي الفريق في تصريحات لصدى البلد إنه تم فسخ التعاقد بالتراضي مع اللاعب مرجان ، والذي طلب الرحيل، إنه وافق على مطلبه وتم إنهاء الأمر بصفة ودية مع اللاعب.

يذكر أن مسئولي مجلس ادارة نادي أسوان قد نجحوا في اتمام التعاقد مع اللاعب مرجان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريق تحرير أسوان لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد من الدورى الممتاز.

ويعد مرجان من مواليد 96 وقد لعب من قبل لنادي أسوان، ثم بعد ذلك لنادي تحرير أسوان، قبل أن يضمه أسوان من جديد مؤخرا ،قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بني سويف يبرم 4 صفقات جديدة استعدادا للممتاز ب

أسوان تضم عبدالعزيز إمام لاعب النصر للتعدين وسموحة السابق

استعدادا للممتاز.. أسوان يضم المهاجم الكيني أليكس واليوناني جيمرجوس

طهطا تضم لاعب إنبي ووادي دجلة لمدة موسمين

طهطا يضم مدافع نادي الأوليمبي استعدادا لدورى القسم الثاني

طهطا تضم سيف ربيع مهاجم كوكاكولا لمدة موسمين

ترشيحاتنا

تفاصيل حزينة.. قصة أحمد السعدني مع مطلقته الراحلة من الزواج للوفاة

الإفتاء تنصح بـ 7 سنن عند الذهاب لأداء صلاة العيد

رعب وفوضى على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية.. شاهد السبب

ملخص لمسات أول ظهور لـ تريزيجيه مع استون فيلا أمام توتنهام .. فيديو

في اول ظهور رسمي.. تريزيجيه يقود استون فيلا أمام توتنهام

ديلي ميل تنشر صورا مذهلة للحجاج في وقفة عرفات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور