ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تصل لندن استعدادا لحفلها .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:42 م
أصالة
أصالة
سعيد فراج
نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مقطع فيديو، يرصد لحظة وصول الفنانة السورية أصالة نصري إلى العاصمة الإنجليزية لندن، استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي هناك مع الفنان العراقي ماجد المهندس، بعد غد الثلاثاء 13 أغسطس.

من ناحية أخرى، نشرت روتانا، صورة بوستر ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، والذي يحمل اسم «في قربك»، معلنة اقتراب موعد طرح الألبوم عبر تطبيق ديزر للموسيقى، بعد فترة من انتظاره.

على جانب آخر، حصدت أصالة نصري، مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب، وذلك الأربعاء 7 أغسطس.

أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

من المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.

وتخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن تشارك به فى موسم عيد الأضحى 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تجربة التمثيل لأول مرة.. أصالة تحيي حفلاً مع ماجد المهندس في لندن.. 13 أغسطس

بعد قطع علاقتهما.. ضرة أنغام تهنئ أصالة بقرب طرح الألبوم

رغم الخلافات بينهما .. أصالة تقلد أنغام بـ بوستر ألبوم في قربك

طرح نكتة بايخة لـ أصالة حصرياً على تطبيق ديزر

أصالة تطرح نكته بايخة عبر يوتيوب .. فيديو

أصالة تدعو الجمهور لـ الاستماع لـ نكتة بايخة على انستجرام

ترشيحاتنا

الجريمة البشعة .. مجرم عتيد يهشم جمجمة طفلة بعد اغتصابها

أول مرة ننزل حمام السباحة.. احمد حسن وزينب يواصلان استفزازهما من دبي.. صور

اخبار السوشيال ميديا .. ريهام سعيد تذبح أضحية العيد .. ماذا قالت رضوى الشربيني عن طليقة أحمد السعدني

الإنجليز اتكلموا عربي.. فيديو يكشف جنون أطفال ليفربول بـ محمد صلاح

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر