رئيس جامعة القاهرة: طرح برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في مختلف الكليات

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت ، طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولي بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة لتبدأ بها الدراسة في العام الجامعي 2019 /2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة ، أن البرامج الدراسية التي تم استحداثها وتطويرها بمختلف كليات الجامعة، سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوي الدراسات العليا، هي برامج تحتوي على تطوير شامل للعملية التعليمية، وتأتي في إطار تدشين عملية التحول بالجامعة للجيل الثالث من الجامعات، كما تشير إلى حجم التطوير الذي قامت به الجامعة في العملية التعليمية لتستهدف تغيير طرق تفكير الطلاب لريادة الأعمال، وربط الخريجين بالواقع الاقتصادي والاجتماعي محليًا وعالميًا، وإعدادهم بمواصفات تواكب سوق العمل والوظائف المستقبلية، موضحٱ أن هذه البرامج تراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتلتزم بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت باستحداث وتطوير 280 لائحة وبرنامج دراسي بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا والتعليم المدمج توافق المعايير الدولية في التعليم، حيث تم تطوير عدد من اللوائح الدراسية، وطرح 26 برنامج بنظام الساعات المعتمدة في مرحلة البكالوريوس والليسانس بالكليات، و25 برنامج بنظام التعليم الإلكتروني المدمج الذي تقدمه الكليات من خلال مركز الجامعة للتعليم المدمج، واستحداث وتطوير 96 برنامج دراسي بالدراسات العليا، وإستحداث 17 دبلومة مهنية بالتعليم الإلكتروني المدمج، إلى جانب تطبيق مقرر التفكير النقدي على جميع طلاب الجامعة لتعليم الطلاب طرق التفكير الصحيحة، لافتًا إلى أن البرامج الجديدة تأتي في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وأتاحة حرية الإختيار، ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع.





وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلي أنه تم طرح 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة بدءًا من العام الجامعي المقبل 2019/2020، وتشمل هندسة الطاقة المستدامة SEE، والميكاترونكس MEE، وهندسة التصنيع والمواد MEM، والهندسة الصناعية والإدارة IEM، وتقبل كغيرها من برامج كلية الهندسة طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة بالكلية إلى 15 برنامج.





وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن طرح 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب في المرحلة الجامعية الأولي، لتبدأ بها الدراسة في العام الجامعي 2019/2020، وشملت الترجمة التخصصية من اللغة الألمانية وإليها، واللغة العربية وآدابها وثقافتها للناطقين بغيرها، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، واللغة الصينية لإدارة الأعمال وهو برنامج تقدمه كلية الآداب بجامعة القاهرة مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الصينية ويدرس الطالب عامين بجامعة القاهرة وعامين بجامعة شنغهاي جياوتونغ ويحصل على شهادة تخرج من جامعة القاهرة وشهادة تخرج من جامعة شنغهاي جياوتونغ المصنفة 56 عالميٱ، مضيفًا أن الكلية كانت قد طرحت في العام الدراسي الماضي 2018/2019 حزمة من البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وهي برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية، والترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، والترجمة التخصصية باللغة الاسبانية، والترجمة التخصصية باللغة الصينية، بالإضافة إلي برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية، مشيرًا إلي أن البرامج التي تم طرحها بالكلية بنظام الساعات المعتمدة العام الماضي لاقت نجاحًا كبيرًا بين الطلاب الذين أقدموا عليها بأعداد كبيرة.





وقال رئيس جامعة القاهرة ، إنه تم طرح برنامج علوم الغابات بمرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة، لتبدأ الدراسة به في العام الجامعي 2019/2020 لمواكبة التوسع الحادث في الرقعة الخضراء من خلال إنشاء الغابات وإنتاج أشجار خشبية ذات قيمة اقتصادية، وذلك إلى جانب برنامج تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية القائم بالكلية.



