بتجر ناعم معاه.. هجوم علي ريهام سعيد بسبب دعمها لـ احمد عز

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة لفيلم" ولاد رزق 2" الجزء الثاني بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وعلقت على الصورة قائلة: "ولا يهمك يا عز" في إشارة منها لدعمها للنجم أحمد في عز ضد شقيقة النجمة زينة بعد الاتهامات الأخيرة بينهما.



بينما لاقى تعليق ريهام سعيد الكثير من الانتقادات ومنها "انتي مالك انتي بالسينما .. ومالك بأحمد عز ما انتي انتقدتيه في قضيه زينة .. ولو لما بقى معاه فلوس بتجري ناعم معاه .. عالم غريبة اوي مش فهماكى".



والجدير بالذكر أن شهدت الساحل الشمالي خناقة بين الفنان أحمد عز مع الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين خلال تواجد الثلاثي بالمصادفة في منطقة واحدة.



وبدأت الخناقة في مطعم الفندق وانتهت بتحرير محاضر في قسم الشرطة، حيث اشتبكت شقيقة زينة مع أحمد عز ووصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي وقام الطرفان بمحاولة الدفاع عن نفسهما حتى تعالات صرخات ياسمين أخت الفنانة زينة.