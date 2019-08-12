ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتجر ناعم معاه.. هجوم علي ريهام سعيد بسبب دعمها لـ احمد عز

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:16 م
زينة وأحمد عز
زينة وأحمد عز
أماني نوار
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة لفيلم" ولاد رزق 2" الجزء الثاني بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وعلقت على الصورة قائلة: "ولا يهمك يا عز" في إشارة منها لدعمها للنجم أحمد في عز ضد شقيقة النجمة زينة بعد الاتهامات الأخيرة بينهما.

بينما لاقى تعليق ريهام سعيد الكثير من الانتقادات ومنها "انتي مالك انتي بالسينما .. ومالك بأحمد عز ما انتي انتقدتيه في قضيه زينة .. ولو لما بقى معاه فلوس بتجري ناعم معاه .. عالم غريبة اوي مش فهماكى".

والجدير بالذكر أن شهدت الساحل الشمالي خناقة بين الفنان أحمد عز مع الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين خلال تواجد الثلاثي بالمصادفة في منطقة واحدة.

وبدأت الخناقة في مطعم الفندق وانتهت بتحرير محاضر في قسم الشرطة، حيث اشتبكت شقيقة زينة مع أحمد عز ووصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي وقام الطرفان بمحاولة الدفاع عن نفسهما حتى تعالات صرخات ياسمين أخت الفنانة زينة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمد عز وزينة .. مصدر أمني: عز اعتدى على زينة وشقيقتها.. والأخيرة حررت محضرا ضده

استدعاء زينة وشقيقتها.. احمد عز يفجر مفاجآت أمام النيابة

ترشيحاتنا

عتاب مرح.. ماذا قال محمد صلاح لطفل جرح نفسه كي يلتقط صورة مع الفرعون

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

ليفربول يحسم مصير نيمار بين برشلونة وسان جيرمان

نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا

إحصائية صادمة.. تعرف على نسبة السجناء المسلمين في أمريكا

المقابل المادي يهدد الصفقة.. نجم الزمالك على رادار أهلى جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل