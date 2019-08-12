ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفينة حربية بريطانية تبحر للمشاركة في مهمة مرافقة الناقلات بالخليج

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:12 م
سفينة حربية بريطانية
سفينة حربية بريطانية
رويترز
أبحرت السفينة الحربية البريطانية كينت صوب الخليج اليوم الاثنين للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة وسط توتر سياسي متصاعد بين إيران والغرب.

وتأتي الخطوة بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. وكانت قوات بحرية بريطانية احتجزت سفينة إيرانية قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو تموز للاشتباه في تهريبها شحنة نفط إلى سوريا.

وقال آندي براون قائد السفينة البريطانية كينت "لا يزال تركيزنا الشديد في الخليج هو نزع فتيل التوتر الحالي".

وأضاف "لكننا ملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وتأمين الشحن الدولي وهو ما تهدف إليه عمليات الانتشار هذه".

وأُعلن عن الانتشار للمرة الأولى الشهر الماضي وسيشمل تولي السفينة كينت مهام سفينة بريطانية أخرى تعمل بالفعل في الخليج هي السفينة دنكان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار الصراع.. أبو ظبي تنفي اختفاء ناقلة نفط تابعة لها.. بريطانيا ترسل ثالث سفينة حربية إلى الخليج العربي.. والكشف عن مخطط إيراني لاستهداف ناقلات النفط

وزير الدفاع البريطاني: لدينا أسباب للقلق حول حماية مصالحنا في مضيق هرمز

بريطانيا: الناقلة التي احتجزتها إيران لا ترفع علم بلادنا

طائرات مجهولة اقتربت من السفينة.. تفاصيل استيلاء إيران على ناقلتي نفط بريطانيتين

هل بدأت الحرب؟ بريطانيا ترسل مدمرة إلى مياه الخليج.. وإيران تعرقل الوساطة العمانية

بعد إرسال سفينة حربية ثانية.. بريطانيا تنشر قوات إضافية في الخليج

ترشيحاتنا

تفاصيل تكشف سر الزيارة المفاجئة ..الملك سلمان يستقبل بن زايد في جدة

شاهد حماس حاج مسن وهو يرمي الجمرات: يا ويلك يا إبليس

لن تصدق عينيك .. شبيه محمد صلاح يذبح عجل عيد الاضحى.. فيديو

بعد حفلها الأسطورى.. كيف احتفلت جينفر لوبيز بعيد ميلادها فى مصر.. فيديو

نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا

من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الملك سلمان.. حكاية توسعة المسجد الحرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور