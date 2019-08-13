الشركة المالكة لتطبيق تيك توك تطلق محرك بحث جديدا في الصين

أطلقت شركة "ByteDance" المالكة لتطبيق الفيديو القصير تيك توك "TikTok"، محرك بحث جديد فى الصين، فى محاولة للمنافسة فى القطاع الذى تهيمن عليه شركة Baidu حاليًا.



وتتخطى شركة "ByteDance" التى تتخذ من بكين مقرًا لها أعمالها الأساسية فى مجال الأخبار والفيديو، وتتحول إلى المراسلة وتدفق الموسيقى فى مكان العمل، وتتنافس مع شركة "Tencent" وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية، وفيما يقع نطاق محرك البحث الجديد "Toutiao Search"، داخل المنتج الرئيسى للشركة مجمع الأخبار الصينى "Jinri Toutiao"، بحسب ما ذكرته قناة "cnbc" الأمريكية.



وقالت الشبكة عبر منصات التواصل الإجتماعى الشهر الماضى، إنها تتطلع لتوظيف أشخاص للعمل مع فريق محرك البحث الخاص بها، وقد عينت خبراء تقنيين من (جوجل Google و Baidu و Bing)، مضيفة أن محرك البحث الجديد سيقدم محتوى من التطبيقات التى تملكها "ByteDance"، بما فى ذلك منصة الأخبار "Jinri Toutiao" والإصدار الصينى من تطبيق تيك توك "TikTok"، وكذلك شبكة الويب الأوسع.



فيما سيقدم محرك بحث "Toutiao Search" نتائج خاضعة للرقابة مثل محركات البحث الصينية الأخرى، وفقًا لعمليات البحث التى أجرتها وكالة "رويترز".



يذكر أن "Baidu" كان هو محرك البحث المهيمن فى الصين منذ عام 2010، عندما تراجع محرك البحث الأمريكي "جوجل" من السوق الصينية، بعد أن رفض الامتثال لطلب الحكومة بتصفية نتائج البحث، واستحوذ Baidu فى عام 2018 على 66 % من عمليات البحث على سطح المكتب و 71 % من عمليات البحث على الأجهزة المحمولة فى الصين.



وأعلنت "Baidu"، عن أول خسارة فصلية لها فى مايو منذ طرحها، لأول مرة عام 2018، وتجاهلت تهديد ByteDance، وقال "بينج شياو لى" المدير العام لـ "Baidu App"، للصحفيين فى الأسبوع الماضى عندما سئل عن محرك بحث " Bytedance": "قدرنا وجود لاعبين جديدين فى سوق محركات البحث كل عام، لقد سيطرنا على السوق على مدى العقدين الماضيين".