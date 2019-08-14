تزايد أعداد طائر البطريق الأزرق في نيوزيلندا

كشف خبراء الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا عن تزايد أعداد طائر البطريق الأزرق المهدد بالانقراض في الآونة الأخيرة.



وأوضح الخبراء أن هذا الأمر يمثل أنباء طيبة لمحبي الطبيعة والحفاظ على البيئة، خاصة وأن هذه الطيور البحرية غير القادرة على الطيران كانت تعاني من نقص أعدادها بشدة في الفترات السابقة بسبب تراجع موائلها الطبيعية.



وأشار الخبراء إلى أن تزايد أعداد البطريق الأزرق التي يبلغ طولها في المتوسط 33 سنتيمترا ، في ولينجتون يرجع لوجود 3 جزر في الميناء حيث أنها خالية من الحيوانات التي تتغذى عليها مثل الفئران والقطط البرية والكلاب وابن عرس.



وأضاف الخبراء أن طيور البطريق ستظل في قلب مدينة ولنجتون وبالقرب من الميناء، حيث تسعى بعض الطيور المغامرة للبحث عن أماكن جديدة لتقيم فيها أعشاشها.