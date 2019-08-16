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فن

عبد الرحيم كمال يرد على اتهامه بسرقة "خيال مآته"

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:49 ص
عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال
شيرى نبيل
رد الكاتب عبد الرحيم كمال على اتهامه بسرقة قصة وفكرة فيلمه الجديد "خيال مأته" من قبل السيناريست نهال سماحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

ونشر عبدالرحيم كمال صورة لبوستر الفيلم الذي يلعب بطولته الفنان أحمد حلمي، وعلق: "خيال مأته..الكاتب عبد الرحيم كمال".

يذكر أن المؤلفة نهال سماحة أعلنت سرقة فكرة فيلم الفنان أحمد حلمي "خيال مآتة" منها، ونشرت بعض الدلائل على ذلك عبر صفحتها بموقع فيس بوك.

"خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، محمود الليثي، إنعام سالوسة، عبدالرحمن أبو زهرة، انتصار، لطفى لبيب، إخراج خالد مرعي.

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