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رياضة

استياء في الاهلي بسبب اجايي.. واللاعب يطلب المشاركة في المباريات

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:38 م
أجايي
أجايي
عبدالحكيم أبوعلم
تسود حالة من الإستياء الشديد داخل النادي الأهلي بسبب تراجع مستوي اللاعب جونيور اجايي حلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر ان الجهاز الفني للاهلي عقد جلسه مع أجايي خلال الساعات الماضية وطالبه بالإجتهاد في التدريبات للعودة لمستواه الطبيعي الذي كان عليه.

وطلب أجايي خلال الجلسة منحه فرصة المشاركة أساسيًا ولكن الجهاز الفني كشف له أن هذا الأمر هو حق أصيل لمارتن لاسارتي فقط.

وأعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في كأس مصر المقرر لها مساء غد السبت.

وضمت قائمة الأهلي لـ مباراة بيراميدز مفاجآت من العيار الثقيل بدأت باستبعاد وليد سليمان للإصابة، ومحمود متولي وإليو ديانج لأسباب فنية.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعهم أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وحسين الشحات وجيرالدو وأحمد الشيخ ورمضان صبحي ووليد أزارو وأجايي وصلاح محسن.

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