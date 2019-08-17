وعد بطرح أغنية جديدة الثلاثاء.. حفل عمرو دياب كامل العدد في العلمين الجديدة.. صور

أحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيرا في الميوزك أرينا بمدينه العلمين الجديدة، وأشعل الهضبة حماس جمهوره الذي احتشد بالآلاف لمتابعة حفله الأول في الساحل الشمالي هذا العام، وشهد الطريق الساحلي المؤدي الي الحفل زحاما كبيرا قبل ساعات من بدئة وسط إجراءات أمنية مشددة.



وغنى الهضبة عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل الجمهور الذي طلب منه غناء مجموعة من اغاني ألبومه الجديد "أنا غير" واذى من المتوقع صدوره قريبا.



وافتتح عمرو دياب الحفل بغناء اغنيه بحبه من ألبومه الجديد، ووعد عمرو دياب جمهوره بطرح أغنية جديدة يوم الثلاثاء القادم متمنيا أن تنال اعجاب جمهوره.



وقدم دياب فاصلا من أغنياته القديمة منها ميدلي يضم اغاني نور العين و العالم الله ولو عشقاني، بالإضافة إلى ميدلي يضم أغنيات راجعين، وشوقنا ومتخافيش.



واختتمت عمرو الحفل وسط احتفال صاخب بالألعاب النارية.