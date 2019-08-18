نهايه المباراة .. شيفيلد يفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف

فاز فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1-0 على ملعب "برامل لين" وذلك في اطار الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب جون لوندسترام في الدقيقة 47 من عمر المباراة.



وبدأ مدرب فريق شيفلد كريس وايلدر اللقاء بخطة 3-5-2 كما بدأ مدرب كريستال بالاس روي هودجسون اللقاء بخطة 4-4-2 حيث بدأ اللقاء باداء متفاوت من الفريقين حتى استطاع اللاعب البريطاني من تسجيل الهدف الوحيد لتنتهي المباراة بفوز فريقه على كريستال بالاس، ليزداد رصيده الى 4 نقاط ويتوقف رصيد فريق كريستال بالاس عند نقطة وحيدة.



يذكر أن شيفيلد يونايتد تعادل في افتتاح الدوري الانجليزي مع فريق بورنموث الانجليزي بنتيجة 1-1 وتعادل فريق كريستال بالاس في المباراة الاولى له في الدوري الانجليزي سلبيا امام ايفرتون بنتيجة 0-0.