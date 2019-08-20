كل ما تريد معرفته عن إجراءات ترقي المعلمين لعام 2019/2020

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن بدء إجراءات ترشيح المعلمين للترقي للعام الدراسي 2019/2020.



وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين في منشور رسمي أرسلته لجميع المديريات التعليمية، يتم الترشح للإجراءات اللازمة للترقي من شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها ممن يتم 5 سنوات على الأقل من العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى في 31 ديسمبر 2019، وأن يكون المرشح على رأس العمل، وسوف يتم التحقق من هذا الشرط عند تسجيل لاستيفاء متطلبات الترقي، وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك.



وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على أن يتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق المديرية التعليمية ، بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقي ، ويقع على مديري الإدارات ومديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم ، ولا يعتد بأي طلب يقدم للترشح للترقي بعد المواعيد المحددة .



وأكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على التنبيه على مسئولي الحكومة الالكترونية بالادارة التعليمية والمدارس ، بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم على موقع الوزارة ، لمراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقي ، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقي بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019.



وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على أنه سيتم استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الإختبارات اللازمة للترقي شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر مؤيدًا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ، ويتم تسجيل موقفهم من العمل في قاعدة البيانات.



وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين : تخفض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين او ما يقابلها لمدة عام واحد للحاصلين على الماجستير وعامين للحاصلين على الدكتوراه .



وبالنسبة للمعلمين الذين سبق وأن تقدموا لتدريبات الترقي بالأعوام السابقة ولم يقوموا باستيفاء متطلبات الترقي ، فسوف يتم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم للتقدم للترقي على وظائف كادر المعلم للعام 2019/2020 في حال استيفائهم لشروط التقدم لهذا العام.



ومن المقرر أن تتولى الاكاديمية المهنية للمعلمين لاحقا الاعلان عن موعد بدء تنفيذ إجراءات متطلبات الترقي، ومحتويات ملف الترقي ، وموعد تسجيل استيفاء تلك الملفات على موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك لمن استوفى شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي .