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فصل الكهرباء عن محول محطة مياه أبو سليم والحمرايا في بني سويف

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:48 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محول محطة مياه الشرب بأبو سليم مركز بني سويف، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهر غد الأربعاء، وذلك نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحول الكهرباء الذي يغذي محطة المياه، مما يترتب عليه ضعف في عملية ضخ المياه في الشبكة خلال فترة الانقطاع المؤقت.

كما سيتم أيضًا فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحمرايا، وقريتي بني سليمان وسنور مركز بني سويف شرق النيل غدا الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهر، وذلك نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمغذي الكهرباء الذي يخدم تلك المناطق.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية المطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"الفصل المؤقت للخدمة" اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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