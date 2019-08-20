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رياضة

ختام الكشف الطبي للحكام بالطب الرياضي بمدينة نصر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:04 م
الكشف الطبي للحكام
الكشف الطبي للحكام بالطب الرياضي بمدينة نصر
ريهام بكير
اختتم اليوم الكشف الطبي للحكام ومساعدي الدرجة الأولى والدوليين على مستوى الجمهورية والمناطق الفرعية قبل انطلاق دوري كرة القدم ، موسم 2019-2020 وذلك بمركز الطب الرياضي بمدينة نصر.

وتم الكشف الطبي على 750 حكما ومساعدا من حكام الدرجة الأولى والدوليين من مختلف أنحاء الجمهورية، والذي تم تحت إشراف الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن الحكام الدوليين قد خضعوا اليوم للكشف الطبي، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتمتلك مستشفى الطب الرياضي إمكانيات متميزة تهدف إلى الاستغلال الأمثل لمنشآت الوزارة، وشملت اليوم كشف تحاليل شاملة بالإضافة لكشف عظام، باطنة، أسنان ورسم قلب، رمد مع عمل اختبار نفسى لتقييم الانتباه لدى حكام كرة القدم.

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ختام الكشف الطبي للحكام بالطب الرياضي بمدينة نصر

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