المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي.. المرشحون كرواتي وهولندي والثالث مفاجأة

اسم مدرب الأهلي الجديد يشغل الحيز الأكبر داخل أروقة النادي الأهلي، والشارع المصري بين جماهير القلعة الحمراء ، عقب رحيل المدرب السابق مارتن لاسارتي .





وترددت الأقاويل داخل الشارع المصري الآن عن المدير الفني القادم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وفيما يلي نبرز لكم الثنائي المرشح لتولي قيادة الفريق وأبرز قدراتهم الفنية .









زوران ماميش ، من أبرز المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بعد تصفية الكثيرين الذي تم عرضهم أمام مسؤولي النادي الأهلي .





زوران ماميتش هو لاعب كرة قدم سابق للمنتخب الكرواتي حيث خاض مع المنتخب الكرواتي كأس العالم 1998 في فرنسا ، بالإضافة إلى تواجده في العديد من الأندية الألمانية ابرزهم بوخوم وباير ليفركوزن .





اعتزال زوران ماميتش كرة القدم في عام 2007 عقب مسيرة حافلة من الانجازات في كرة القدم ليتجه إلى عالم التدريب ويثبت قدرات في العديد من الأندية .





بدأ زوران ماميش مسيرته التدريبية في عام 2013 مع نادي دينامو زغرب واستطاع تحقيق ثلاث بطولات متتالية في الدوري الكرواتي خلال قيادة الفريق ، بالإضافة إلى بطولتين كأس.





قاد زوران مامي نادي العين الإماراتي لفترة تقارب العامين حتى أعلن رحيله من خلال حسابه الرسمي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، بعد تقديم مسيرة تضاف الي تاريخية مع نادي العين الإماراتي ، حتى التحق بنادي الهلال السعودي في عام 2019.





الهولندي هينك تين كاتي .. هو لاعب كرة قدم لاعب في العديد من الأندية في مركز المهاجم حتى أعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1986 مع فريق هاركليز ألميلوا الهولندي.





اتجاه الهولندي هينك تين كاتي إلى مجال التدريب ليكون مساعد مدرب في فريق جو أهيد إيجلز الهولندي قبل أن يتولى قيادة الفريق تحت بمنصب المدير الفني في عام 1990.





قاد هينك تين كاتي العديد من الاندية منها سبارتا روتردام الهولندي شاندونج ليونينغ الصيني وباثانينايكوس اليوناني ، بالاضافة الي الاهلي الامارتتي أم صلال القطري





تولي قيادة فريق أياكس الهولندي ، في عام 2007، ليلحق عقب تولي ذلك المنصب بنادي أياكس كمساعد مع المدرب أفرام جرانت في فريق تشيلسي الإنجليزي.





تولي هينك تين كاتي تدريب نادي الجزيرة الإماراتي في عام 2015 واستطاع تقديم أكثر من رائع وتحقيق لقب الدوري الإماراتي .



