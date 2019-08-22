للباحثين.. تعرف على طريقة التقديم للنشر في مجلة جامعة القاهرة الدولية

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طريقة النشر الدولي في مجلة جامعة القاهرة الدولية JHASS (Journal of Humanities and Applied Social Sciences)، وذلك للباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة القاهرة ومصر والعالم.وقال الدكتور محمد الخشت خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أعزائي لم نتقدم ولن يزيد تقدمنا في التصنيفات الدولية اعتباطا ولكنه نتيجة للتخطيط والتنفيذ والعمل والمتابعة.. إلى السادة الباحثين في العلوم الاجتماعية والانسانية في جامعة القاهرة ومصر والعالم ادعوكم للنشر في أول مجلة دولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية‏ JHASS (Journal of Humanities and Applied Social Sciences) بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إميرالد "Emerald" وتصدر باللغة الانجليزية، ويمكنكم الاطلاع عليها على الرابط الإلكتروني:وأوضح محمد الخشت أن مجلة JHASS تركز على التخصصات البينية (كأهم أولويات جامعة الجيل الثالث) كما تهتم بتطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص، تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.وأضاف أن المجلة ترحب بالدراسات ذات المنهج التجريبي أو التحليلي، وكذلك ذات المنهج الكيفي كدراسات الحالة، وتـُعطي الأولوية لقبول النشر بها للأبحاث العلمية المرتبطة بالمشكلات القومية الملحة مثل تلك المرتبطة بحياة المواطنين أو أمن الوطن، ويمكن للباحثين الاطلاع علي دليل النشر الدولي في مجلة JHASS من خلال الرابط الإلكتروني التالي:وأشار محمد الخشت إلى أن هذه المجلة تعد هي الأولى لجامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، وقد قامت إدارة الجامعة الحالية على هذا الملف واتخذت كل الإجراءات اللازمة في الإعداد والتجهيز ونجحت في عقد الاتفاق مع الناشر البريطاني المعروف "ايمرالد" لكي يكون الناشر الدولي. وتم نشر العدد الأول إلكترونيا منذ فترة وجاري صدور العدد الأول ورقيا وتوزيعه على كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.وأعرب الدكتور الخشت عن سعادته بهذه الخطوة الجديدة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة وتساهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية، كما سيساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي ليس للباحثين المصريين فقط و لكن للباحثين العرب والأجانب، حيث ستكون منارة جديدة للجامعة في نشر البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وهو الأمر الذي كانت تفتقده الجامعة كثيرا في سجلها للنشر العلمي الدولي لذا فإن ما تحقق يعد إنجازًا للوسط الأكاديمي داخليا وإقليميا، خاصة وأن سبب تدني مستوى النشر الدولي في مصر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس ناتجا عن قلة عدد الأبحاث المكتوبة ولكن نظرا لنشر معظمها في مجلات محلية أو إقليمية مما يحرم الجامعات من ترتيب دولي في التصنيفات العالمية.واختتم محمد الخشت منشوره قائلا إنه سيتم إدراج المجلة كمجلة دولية في قوائم المجلات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في لجان ترقيات الأساتذة المساعدين والمدرسين، علما بأنه قد صدر قرار مجلس جامعة القاهرة في فبراير 2019 بالموافقة على اعتبار النشر في مجلة JHASS نشرا دوليا بمعامل تأثير افتراضي يساوي 2.وأكد أن طموح الجامعة لن يتوقف عند هذه الخطوة، لأنها ما هي إلا خطوة في مسيرة طويلة نسعى اليها لتعزيز الحضور الإقليمي والدولي مما سيرفع من الكفاءة الكلية لمنظومتها ويحسن من مهارات باحثيها.