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إلهام أبو الفتح
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فن

روجينا توجه رسالة لـ محمد سامى فى عيد ميلاده

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:39 م
روجينا ومحمد سامى
روجينا ومحمد سامى
القسم الميدانى
هنأت الفنانة روجينا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" المخرج محمد سامى بمناسبة عيد ميلاده.

وقالت روجينا: "كل سنة وانت طيب يامحمد، كل سنه وانت غالى، كل سنه وانت صديقى الصدوق، وانت عارف معزتك عندى انا واشرف، عقبال مليون سنه ياميسى فى نجاح وصحه وسعاد".

وكانت الفنانة روجينا شاركت العام قبل الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة.

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