تعرف على مصروفات الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة حلوان

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن فتح باب القبول بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة "التمهيدية، للماجستير، الدكتورة " بنظام الساعات المتعددة للعام الجامعي 2019.



جاء ذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2018-2019 لجميع الكليات بجامعة حلوان، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2019.



ونوضح مصروفات الدراسات العليا بكلية التربية جامعة حلوان للعام الدراسى 2019-2020 على النحو التالي:



1- مصروفات الدبلومة العامة 2796.25 جنيه منهم 300 جنيه مصروفات قدرات

2- الدبلومة التربوى 2796.25 جنيه منهم 300 جنيه مصروفات قدرات

3- الدبلومة المهنى 2496.25جنيه

4-الدبلومة الخاص 316.25 جنيه

5- الماجستير 316.25 جنيه

6- الدكتوراه 3978.25جنيه



وتقدر رسوم تقديم ملف الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوره بـ 300 جنيه.

