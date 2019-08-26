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تعليم

تعرف على مصروفات الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة حلوان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:29 م
صدى البلد
كريم ناصر
أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن فتح باب القبول بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة "التمهيدية، للماجستير، الدكتورة " بنظام الساعات المتعددة للعام الجامعي 2019.

جاء ذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2018-2019 لجميع الكليات بجامعة حلوان، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2019.

ونوضح مصروفات الدراسات العليا بكلية التربية جامعة حلوان للعام الدراسى 2019-2020 على النحو التالي:

1- مصروفات الدبلومة العامة 2796.25 جنيه منهم 300 جنيه مصروفات قدرات
2- الدبلومة التربوى 2796.25 جنيه منهم 300 جنيه مصروفات قدرات
3- الدبلومة المهنى 2496.25جنيه
4-الدبلومة الخاص 316.25 جنيه
5- الماجستير 316.25 جنيه
6- الدكتوراه 3978.25جنيه

وتقدر رسوم تقديم ملف الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوره بـ 300 جنيه.
تعرف على مصروفات الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة حلوان

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