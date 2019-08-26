تعرف على مصروفات الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة حلوان

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن فتح باب القبول بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة "التمهيدية، للماجستير، الدكتورة " بنظام الساعات المتعددة للعام الجامعي 2019.
جاء ذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2018-2019 لجميع الكليات بجامعة حلوان، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2019.
ونوضح مصروفات الدراسات العليا بكلية التربية جامعة حلوان للعام الدراسى 2019-2020 على النحو التالي:
1- مصروفات الدبلومة العامة 2796.25 جنيه منهم 300 جنيه مصروفات قدرات
2- الدبلومة التربوى 2796.25 جنيه منهم 300 جنيه مصروفات قدرات
3- الدبلومة المهنى 2496.25جنيه
4-الدبلومة الخاص 316.25 جنيه
5- الماجستير 316.25 جنيه
6- الدكتوراه 3978.25جنيه
وتقدر رسوم تقديم ملف الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوره بـ 300 جنيه.
جاء ذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2018-2019 لجميع الكليات بجامعة حلوان، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2019.
ونوضح مصروفات الدراسات العليا بكلية التربية جامعة حلوان للعام الدراسى 2019-2020 على النحو التالي:
1- مصروفات الدبلومة العامة 2796.25 جنيه منهم 300 جنيه مصروفات قدرات
2- الدبلومة التربوى 2796.25 جنيه منهم 300 جنيه مصروفات قدرات
3- الدبلومة المهنى 2496.25جنيه
4-الدبلومة الخاص 316.25 جنيه
5- الماجستير 316.25 جنيه
6- الدكتوراه 3978.25جنيه
وتقدر رسوم تقديم ملف الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوره بـ 300 جنيه.