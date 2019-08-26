4 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار.. أهمها زيادة الاحتياطي وهبوط الفائدة

انخفاض سعر الدولار اليوم لأدنى مستوى له بنهاية التعاملات بمعدل تراجع سجل قرشين على الأقل، ليصبح سعر الدولار بالبنوك نحو 16.48 جنيه؛ ليصل إجمالي معدل تراجع العملة الخضراء منذ إبريل الماضي لأكثر من 60 قرشا.





انخفاض سعر الدولار اليوم بعد استقرار منذ الأسبوع الماضي؛ يعكس سلسلة الإصلاحات التي يجريها الجهاز المصرفي خصوصا بعد إجراء البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بمتوسط 1.5% لتبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية تفعيل ذلك القرار اعتبارا من أمس الأحد.





وفقا لمؤشرات الأداء المالي والمصرفي فإن حجم الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو الماضي سجل ارتفاعا غير مسبوق ليصل لـ 44.92 مليار دولار بعد أن كان 16.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 بزيادة تجاوزت 28.22 مليار دولار علي مدار 5 سنوات.





وأعلن البنك المركزي المصري أن صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلي 3 مليارات دولار بنهاية مايو الماضي بعد أن كانت 2.1 مليار دولار في إبريل 2019 بزيادة تقترب من المليار دولار في شهر واحد؛ لتصل التحويلات في مايو 2018 لـ 2.6 مليار دولار بزيادة سجلت 400 مليون دولار علي مدى العام.





وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن انخفاض سعر الدولار لأدنى مستوى اليوم، يؤكد صحة الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها مصر والتي نالت إشادة المؤسسات الدولية التمويلية والاقتصادية في مقدمتها صندوق النقد الدولي ونجاح مصر في إتمام الاقتراض منه بـقيمة بلغت 12 مليار دولار.





وأوضح "أبو الفتوح" لـ"صدي البلد"، أن انخفاض سعر الدولار مرتبط بقانون العرض والطلب، خاصة أن قلة الطلب كسلعة نظرا لتعافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وقوة العملة المحلية "الجنيه" وهو ما ظهر بعد تراجع معدلات التضخم لـ 5.9% بنهاية يوليو الماضي مقارنة بـ6.4% عنه في يونيو السابق له بتحسن بلغ 0.5%.





وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار يساعد على زيادة معدلات الاستثمار في الدولة، وتقليل الضغط علي العوائد الدولارية للبنك المركزي المصري؛ جراء استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، مما يساهم في تحريك قوى الإنتاج وتشجيع بيئة الأعمال لاستقرار العملة الأجنبية.





كشف تقرير صادر من البنك المركزي عن أن ضمن أسباب انخفاض سعر الدولار زيادة الفائض بالميزان الخدمي لـ 9.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2018 /2019 مقارنة بـ 7.8 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بتعافي سجل 1.9 مليار دولار، بالاضافة لتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والداخلة للدولة لـ 10.2 مليار دولار.





وارتفعت حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية خلال يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي لـ 20.912 مليار دولار بعد أن كانت 18.81 مليار دولار بالفترة المناظرة بزيادة بلغت 2.102 مليار دولار، إضافةً إلى ارتفاع حصيلة رسوم العبور بقناة السويس لـ 4.3 مليار دولار بعد أن كانت 4.2 مليار دولار في العام قبل الماضي لترتفع بمعدلات سجلت نحو 200 مليون دولار.





وسجل انخفاض سعر الدولار ببنوك "الإسكندرية، التجاري الدولي، المصري الخليجي" حوالي 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع، فيما وصل سعره ببنك عودة حوالي 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "مصر، الأهلي، القاهرة، كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، الإسكان والتعمير، البركة، مصر إيران، الأهلي اليوناني" حوالي 16.5 جنيه للشراء و 16.6% جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار ببنك سايب 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع، بينما وصل أعلي سعر للدولار بمصر أبو ظبي الإسلامي لنحو 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.