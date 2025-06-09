كم سعر طن حديد عز؟.. أسعار مواد البناء مساء اليوم الإثنين

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تسجيل تغيرات طفيفة في أسعار بعض المنتجات.
بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38537.9 جنيهًا.
أما سعر طن حديد عز فقد سجل 39795.64 جنيهًا للطن.
وعلى مستوى الأسمنت، بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي 3726.47 جنيهًا للطن.
اسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين
حديد استثماري: 38537.9 جنيهًا للطن.
حديد عز: 39795.64 جنيهًا للطن.
الأسمنت الرمادي: 3726.47 جنيهًا للطن.
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق
شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.
أسعار الحديد اليوم:
حديد عز: 39,800 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن
حديد العتال: 38,000 جنيه للطن
حديد العشري: 37,500 جنيه للطن
حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن
حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن
حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن
حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن
تتراوح أسعار الحديد للمستهلك ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.
أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن
أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن
أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن
أسمنت المسلة: 3,300 جنيهًا للطن
أسمنت المخصوص: 3,400 جنيهًا للطن
أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن
أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن
أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن
أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن
بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.