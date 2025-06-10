فخاخ منصوبة.. ناقد رياضي يعلق على تصريحات إمام عاشور

علق الناقد الرياضي محمد صلاح على لقاء اللاعب إمام عاشور، نجم الأهلي ، على قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، مستنكرًا الأسئلة المطروحة خلال اللقاء.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: “تابعتُ، مضطراً، اللقاء التلفزيوني للاعبنا أمام عاشور، تقديراً لقيمة عاشور كنجم من نجوم الأهلي، يتحدث من قلب حدث كبير بحجم كأس العالم للأندية، لكنّي صُدمت من حجم الفخاخ المنصوبة، والالغام المطروحة في طريق الحوار: أسئلة مصاغة لانتزاع عناوين مثيرة تُورّط الضيف وتُرضي جمهوراً بعينه، بينما يُهمل الحدث الحقيقي (كأس العالم) ولا ينال من وقت اللقاء إلا دقائق خجولة”.

وتابع: "المفارقة أن المحفل العالمي، ومشاركة الأهلي واستعدادات الفريق، لم تكن سوى خلفية باهتة لحوار تصدّرته"البلونة" وعلاقته بشيكابالا، ومرحلة لعبه في الزمالك، وطريقة انتقاله إلى الأهلي، وأي جمهور يخشاه إمام، وكأننا نُعيد تدوير الأحداث في دائرة مغلقة من التكرار والنوستالجيا الزائفة.

لا أدري حقاً إن كان ما جرى نابعاً من تخطيط مقصود، أم عجزٍ صارخ عن إنتاج أسئلة تليق بالمناسبة والضيف، وتشدّ انتباه الجمهور، لا تنفّره من المتابعة".

واختتم: "ولعلّ هذه النوعية من اللقاءات هي ما يصرف جمهور الأهلي الواعي عن هذا النوع من الإعلام، الذي يبحث عن الإثارة، في لحظة كان يجب أن تكون للفرح، والفخر، والفخر فقط، الأهلي نادٍ كبير، وجمهوره يستحق إعلاماً يناسب مكانته".

أكد إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، أنه لا يمانع تجديد عقده مع النادي في أي وقت، مشيرًا إلى أن عقده الحالي لا يزال يتبقى فيه موسمان، ولم يتم التطرق حتى الآن لمسألة التجديد.

وأوضح أن الأمور المالية ليست أولوية بالنسبة له، مضيفًا أن التقدير المعنوي من النادي أهم من أي مقابل مادي.

وقال عاشور في تصريحات لقناة “أون سبورت”: “أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، ولو طُلب مني التجديد سأوافق فوراً، وأعتبر ما أتقاضاه من النادي مجرد تقدير لما أقدمه على أرض الملعب”.

كما أشار إلى أن أحمد يحيى، وكيل أعماله، هو بمثابة أخ له، وهما متفقان دائمًا على ما يخدم مستقبله الكروي.

الصلح مع حسام حسن: لا توجد خلافات حقيقية

وتطرق عاشور للحديث عن علاقته مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ما أُشيع عن وجود خلاف بينهما لم يكن دقيقًا.

وقال: “تحدثت مع الكابتن حسام حسن وصالحته بشكل بسيط، ولم يكن هناك خلاف كبير كما تم تداوله. بعض الناس يضخمون الأمور، ولكنني دائمًا تحت أمر المنتخب”.

وأضاف: “شرف لأي لاعب أن يتواجد تحت قيادة حسام حسن، فهو رمز كبير في الكرة المصرية، وكان دائمًا يوجه لي النصائح. حلم من أحلامي أن أشارك مع المنتخب في عهده”.

طموحات كأس العالم للأندية

واختتم عاشور تصريحاته بالتأكيد على تطلعه لتقديم أداء قوي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، قائلاً: “نتمنى أن نقدم بطولة تليق باسم النادي الأهلي وجماهيره، وسنقاتل من أجل تحقيق نتائج مشرفة”.