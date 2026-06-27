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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يصدر حزمة من التوصيات بختام أعماله

المؤتمر الثامن للبرلمان العربي
المؤتمر الثامن للبرلمان العربي
الديب أبوعلي

جدد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي استضافه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم السبت 27 يونيو 2026، التأكيد على وحدة الصف البرلماني العربي في مواجهة التحديات والقضايا التي تشهدها المنطقة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك على مختلف المستويات.

وأقر المؤتمر قرارًا برلمانيًا عربيًا يهدف إلى التصدي للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار الدعم البرلماني العربي الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومجددًا التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، بما يعكس ثبات الموقف البرلماني العربي تجاهها.

رفض عربي قاطع للاعتداءات الإيرانية 

كما تبنى المشاركون قرارًا برلمانيًا عربيًا يتضمن رفضًا قاطعًا للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مع التأكيد على أن صون الأمن القومي العربي مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول العربية، وأن الحفاظ على سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها يمثل أولوية لا يجوز المساس بها.

وفي السياق ذاته، اعتمد المؤتمر قرارًا برلمانيًا عربيًا يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، إلى جانب التدخلات الإسرائيلية في جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا دعمه الكامل لسيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي انتهاكات تستهدف أمنها أو استقرارها.

وفي ملف التحول الرقمي، أقر المؤتمر رؤية برلمانية عربية استرشادية لتعزيز السيادة الرقمية العربية، ترتكز على دعم تطوير التشريعات العربية ذات الصلة، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وحماية البيانات الوطنية، وترسيخ التكامل الرقمي بين الدول العربية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الناشئة.

المؤتمر الثامن للبرلمان العربي الصومال التحول الرقمي فلسطين إسرائيل إيران الاعتداءات الإسرائيلية الاعتداءات الإيرانية

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