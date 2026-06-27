قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة
لخريجي الإعدادية| كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
شقق الإسكان 2026| طرح 314 وحدة جديدة .. الأسعار وموعد الحجز
جامعة دمنهور متحدثا رئيسيا في مؤتمر Building Bridges 2026 بألمانيا
مشروب شهير يعالج البروستاتا والقلق والتوتر
الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يشعل انقساماً سياسياً وتحذيرات من الفتنة | تقرير
أستراليا تشدد عقوبات انتهاك حظر وسائل التواصل للأطفال وترفع الغرامات إلى 99 مليون دولار
السكة الحديد : الدفع بأوناش لرفع عربات قطار كفر الزيات الخارج عن القضبان | صور
مقتل طيار وإصابة 13 شخصًا إثر اصطدام طائرة بناطحة سحاب في الصين
اتفاق لبنان وإسرائيل .. تفاهمات جديدة ترسم معادلة السيادة مقابل نزع سلاح حزب الله
تجديد رخصة السيارة 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة ومدة السماح بعد انتهاء الترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: أشعر بأن الله معنا لتوفيق المنتخب وإسعاد الشعب المصري

فرج عامر
فرج عامر
باسنتي ناجي

أعرب فرج عامر عن ثقته الكبيرة في منتخب مصر، مؤكدًا أن ما يحققه الفريق من نتائج يعود إلى توفيق الله، إلى جانب إخلاص جميع أفراد المنظومة داخل المنتخب.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أشعر بأن الله معنا وبيوفقنا علشان يسعد الشعب المصري، وطبعًا النية الطيبة لكل المنتخب من اتحاد الكرة حتى أصغر عامل يخدم المنتخب، من الرأس إلى القدمين."

منتخب مصر 

وأضاف أن روح التعاون والإخلاص بين جميع أفراد بعثة المنتخب، بداية من مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين، وصولًا إلى العمال، تمثل أحد أهم أسباب النجاح الذي يحققه المنتخب خلال الفترة الحالية.

حقق المنتخب المصري إنجازاً مميزاً بوصوله لأول مرّة في تاريخه إلى دور الـ32 بعد تحقيقه التعادل في مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب إيران ضمن مواجهات المجموعة السابعة في كأس العالم FIFA 2026.

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، باراغواي

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر

المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغال 

المجموعة العاشرة: الأرجنتين

المجموعة 11: كولومبيا، البرتغال

المجموعة 12: إنجلترا، غانا

فرج عامر منتخب مصر الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

البترول

متحدث البترول: التكنولوجيا ركيزتنا الأساسية لمضاعفة الإنتاج

أهالي غزة

فرحة واحدة على ضفتي الحدود .. عزة مصطفى : أهالي غزة احتفلوا بتأهل منتخب مصر إلى مونديال 2026

إيران

باتريك ثيروس : خياران غير قابلين للتطبيق في أزمة إسرائيل ولبنان

بالصور

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

المزيد