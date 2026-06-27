فرج عامر: أشعر بأن الله معنا لتوفيق المنتخب وإسعاد الشعب المصري

أعرب فرج عامر عن ثقته الكبيرة في منتخب مصر، مؤكدًا أن ما يحققه الفريق من نتائج يعود إلى توفيق الله، إلى جانب إخلاص جميع أفراد المنظومة داخل المنتخب.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أشعر بأن الله معنا وبيوفقنا علشان يسعد الشعب المصري، وطبعًا النية الطيبة لكل المنتخب من اتحاد الكرة حتى أصغر عامل يخدم المنتخب، من الرأس إلى القدمين."

منتخب مصر

وأضاف أن روح التعاون والإخلاص بين جميع أفراد بعثة المنتخب، بداية من مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين، وصولًا إلى العمال، تمثل أحد أهم أسباب النجاح الذي يحققه المنتخب خلال الفترة الحالية.

حقق المنتخب المصري إنجازاً مميزاً بوصوله لأول مرّة في تاريخه إلى دور الـ32 بعد تحقيقه التعادل في مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب إيران ضمن مواجهات المجموعة السابعة في كأس العالم FIFA 2026.

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، باراغواي

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر

المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغال

المجموعة العاشرة: الأرجنتين

المجموعة 11: كولومبيا، البرتغال

المجموعة 12: إنجلترا، غانا