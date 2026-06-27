القبض على عاطل سرق حافظة نقود من محل بالجمالية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر يعمل بأحد المحال التجارية بمنطقة الجمالية بالقاهرة من قيام أحد الأشخاص بسرقة حافظة نقوده وبداخلها مبلغ مالى وبعض متعلقاته الشخصية من داخل المحل بأسلوب "المغافلة".







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 22/الجارى وأثناء تواجده بمحل عمله حضر إليه أحد الأشخاص وقام بمغافلته وسرقة حافظة النقود الخاصة به وبداخلها مبلغ مالى وبعض متعلقاته الشخصية.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) وتم بإرشاده ضبط "حافظة النقود المستولى عليها" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





