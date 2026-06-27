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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتوج بصدارة الناشئين وتونس تحصد المركز الأول للناشئات في البطولة العربية للتنس

البطولة العربية
البطولة العربية
حسن العمدة

اختتمت منافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 12 عامًا للتنس، التي أقيمت بنادي الأمن المركزي، بمشاركة 8 دول عربية، وسط أجواء تنافسية قوية ومستوى فني مميز من جميع اللاعبين واللاعبات.


ونجحت مصر في تحقيق المركز الأول في منافسات الناشئين، بينما حصدت تونس المركز الأول في منافسات الناشئات، في ختام بطولة شهدت مشاركة عربية مميزة ومستوى فني قوي.


وشهد الحفل الختامي تكريم جميع الدول المشاركة في البطولة العربية للتنس، تقديرًا للمشاركة الفعالة والمستوى المميز الذي ظهرت به جميع الوفود، حيث تم تكريم اللاعبين واللاعبات وأعضاء الوفود المشاركة.

وحضر مراسم الختام إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، ووليد سامي سكرتير عام الاتحاد المصري والعربي للتنس، والمهندس علي المطيري الأمين العام للاتحاد العربي للتنس، وفؤاد الرويعي أمين السر العام للاتحاد البحريني للتنس، ومصطفى مكربه عضو مجلس إدارة الاتحاد الجزائري للتنس.


وأكد إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس سعادته الكبيرة بنجاح البطولة، مشيدًا بالمستوى الفني والتنظيمي الذي ظهرت عليه المنافسات.
وقال الشافعي: "أتوجه بالشكر إلى جميع الدول العربية المشاركة في البطولة، وأثني على المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعبون واللاعبات، وأؤكد أن هذه المجموعة من اللاعبين هي مستقبل التنس سواء في مصر أو في مختلف الدول العربية، ونتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتطور".
ومن جانبه، أكد وليد سامي سكرتير عام الاتحاد المصري والعربي للتنس أن البطولة حققت أهدافها في دعم وتطوير التنس العربي.
وأضاف: "أشكر جميع الدول المشاركة، كما أتوجه بالشكر إلى كل المسؤولين عن تنظيم البطولة، وإلى الاتحاد العربي للتنس على حرصه الدائم على إقامة البطولات التي تساهم في تطوير اللعبة، ورفع مستوى اللاعبين واللاعبات واكتشاف المواهب الجديدة".
ومن جهته، قال المهندس علي المطيري الأمين العام للاتحاد العربي للتنس إن الاتحاد العربي يحرص على استمرار إقامة البطولات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف: "نشكر جميع الدول التي شاركت في البطولة رغم الظروف والتحديات، ونؤكد حرص الاتحاد العربي على إقامة البطولات من أجل تطوير التنس العربي، كما أشكر الاتحاد المصري للتنس على التنظيم المميز، وأشيد بالمستوى الرائع الذي قدمه اللاعبون واللاعبات خلال المنافسات".

البطولة العربية للناشئين والناشئات البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 12 عامًا للتنس البطولة العربية

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