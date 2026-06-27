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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا إصابات أو وفيات.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار القاهرة الإسكندرية

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
أ ش أ

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خروج 4 عربات عن القضبان من قطار رقم 919 (القاهرة/الإسكندرية) إسباني مطور، في أثناء دخوله محطة كفر الزيات، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، فيما تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الواقعة.

وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم- أنه أثناء دخول القطار رقم 919 محطة كفر الزيات في تمام الساعة 17:00، خرجت عدد (4) عربات من القطار عن القضبان، ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات أو وفيات، مشيرة إلى أن الهيئة قامت على الفور بتوزيع الركاب علي باقي عربات القطار واستكمال رحلته المقررة إلى محطة الإسكندرية.

وأضافت الهيئة أنه تم تسيير القطارات النازلة والطالعة باستخدام طريق السكك البديلة، كما تم الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة لإعادة العربات إلى السكة بموقع الحادث واستعادة انتظام حركة القطارات وفقا لمعدلاتها الطبيعية.

وتابعت الهيئة أن قيادات الهيئة انتقلت لموقع الحادث للإشراف على أعمال رفع آثار الحادث، فيما تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيق.

وأعربت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اعتذارها لجمهور الركاب عن بعض التأخيرات الناجمة عن الأعمال الهندسية والفنية والتهديات المؤقتة في محيط الواقعة، مؤكدة أن فرق العمل تبذل أقصى الجهود لاستعادة انتظام حركة التشغيل في أسرع وقت، مع الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمان على الشبكة.

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