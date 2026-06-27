مصر وتونس في نهائي البطولة العربية للناشئين والناشئات للتنس

تقام اليوم السبت ، المباراة النهائية للبطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 12 عامًا للتنس، والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي الأمن المركزي، بعد منافسات قوية شهدت مشاركة عدد من المنتخبات العربية.

ويجمع النهائي بين منتخبي مصر وتونس، علي مستوي الناشئين والناشئات.

وعقب انتهاء المباراة النهائية، يقام حفل تكريم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور ا إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، ووليد سامي السكرتير العام للاتحادين المصري والعربي للتنس، والمهندس علي المطيري أمين عام الاتحاد العربي للتنس.



وتشهد البطولة تنظيمًا مشتركًا بين الاتحاد المصري للتنس والاتحاد العربي للتنس، بمشاركة 8 دول عربية، في إطار دعم وتطوير قاعدة الناشئين والناشئات في رياضة التنس.