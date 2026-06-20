مصر تنظم البطولة العربية للتنس بمشاركة تاريخية لـ 8 دول عربية

ينظم الاتحاد المصري للتنس بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنس، البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 12 عامًا، والمقرر إقامتها بنادي الأمن المركزي خلال الفترة من 22 حتى 28 يونيو الجاري، بمشاركة 8 دول هي: مصر، تونس، الجزائر، السودان، البحرين، لبنان، فلسطين، واليمن.

وتشهد البطولة مشاركة قياسية تعد الأكبر في تاريخ البطولات العربية، كما أنها المرة الأولى التي تشارك فيها جميع الدول بفريق للناشئات، في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بتطوير قاعدة الناشئين والناشئات في الوطن العربي.

وتقام مراسم قرعة البطولة يوم الاثنين القادم بنادي الأمن المركزي.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة المهندس وليد سامي سكرتير عام الاتحاد المصري والعربي للتنس، بالتنسيق مع المهندس علي المطيري الأمين العام للاتحاد العربي للتنس، كما تتولى مروة عبد الرحمن منصب مدير البطولة، بينما يتولى مصطفى زكي مهمة الحكم العام للبطولة.

وأكد المهندس وليد سامي أن البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 12 عامًا تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة في التنس العربي، مشيرًا إلى أن مشاركة 8 دول هي الأكبر في تاريخ البطولة، وأن الاتحاد المصري للتنس حريص على توفير كل سبل النجاح لخروج المنافسات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، خاصة مع المشاركة الأولى لجميع الفرق بفريق للناشئات.

ومن جانبه، أكد المهندس علي المطيري أن الاتحاد العربي للتنس يولي اهتمامًا كبيرًا ببطولات المراحل السنية الصغيرة، باعتبارها الأساس لبناء مستقبل اللعبة في الوطن العربي، مشيدًا بالتعاون مع الاتحاد المصري للتنس في تنظيم البطولة، ومؤكدًا أن هذه البطولة تعد بداية قوية لسلسلة البطولات العربية للناشئين والناشئات هذا العام.