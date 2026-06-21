الأرجنتيني سيروندولو يتوج ببطولة كوينز للتنس

حقق الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو أكبر إنجاز في مسيرته الاحترافية، اليوم/الأحد/؛ بعدما توج بلقب بطولة كوينز المقامة في لندن، ليصبح أول لاعب أرجنتيني يرفع كأس البطولة العريقة.

وفي نهائي مثير، قلب سيروندولو تأخره بمجموعة وكسر إرسال إلى فوز مستحق على الأمريكي تومي بول بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3، بعد مباراة استمرت ثلاث ساعات ودقيقتين.

وأنهى اللاعب الأرجنتيني المصنف السابع في البطولة سلسلة انتصارات بول المتتالية في كوينز، والتي بلغت تسع مباريات، ليحصد أول لقب له في فئة بطولات إيه تي بي 500.

وجسد النهائي مسيرة سيروندولو طوال أسبوع البطولة في غرب لندن، حيث احتاج أيضاً إلى ثلاث مجموعات للفوز على كل من اليكساندر كوفاسيفتش و آرثر فيري وبراندون ناكاشيما.

وكان سيروندولو متأخراً بكسر إرسال في المجموعة الحاسمة أمام فيري، كما وجد نفسه متأخراً بمجموعة وكسر إرسال أمام ناكاشيما، لكنه نجح في قلب الموازين في كلتا المباراتين.

وقال سيروندولو بعد تتويجه: "لا أصدق ما حدث لقد لعبت بقوة طوال الأسبوع، وكانت كل مباراة بمثابة معركة، وأعتقد أنني حصلت على المكافأة التي أستحقها".

وأضاف: "الفوز بهذا اللقب أمر لا يُصدق بالنسبة لي، أن تأتي من الأرجنتين وتفوز ببطولة كوينز، وهي بطولة تاريخية على الملاعب العشبية، فهذا شيء لم أتخيل يوماً أن أحققه".

ويمثل هذا التتويج أهم لقب في مسيرة سيروندولو حتى الآن، كما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق منافسات بطولة ويمبلدون يوم 29 يونيو الجاري وتستمر حتى 12 يوليو المقبل.