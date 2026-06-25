مواجهات قوية في نصف نهائي البطولة العربية للناشئين والناشئات للتنس

أسفرت منافسات دور المجموعات بالبطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 12 عامًا للتنس المقامة في مصر، عن مواجهات قوية في الدور نصف النهائي، بعد منافسات شهدت ندية كبيرة بين المنتخبات المشاركة.

منافسات الناشئين

وفي منافسات الناشئين، تصدرت مصر (أ) ترتيب المجموعة الأولى وجاء منتخب تونس في المركز الثاني، بينما تصدرت مصر (ب) المجموعة الثانية وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.

ومن المقرر أن يلتقي في الدور نصف النهائي مصر (أ) مع لبنان، فيما تجمع المواجهة الثانية بين تونس ومصر (ب) في لقاءات قوية لحسم بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.

منافسات الناشئات

وعلى صعيد منافسات الناشئات، تصدرت مصر (أ) المجموعة الأولى، وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني، بينما احتلت تونس صدارة المجموعة الثانية وجاءت مصر (ب) في المركز الثاني.

وتشهد مباريات نصف النهائي مواجهة مصرية خالصة تجمع مصر (أ) مع مصر (ب)، بينما يلتقي منتخب الجزائر مع تونس في المباراة الثانية، وسط منافسة قوية بين المنتخبات العربية المشاركة.

وتقام البطولة بتنظيم الاتحاد المصري للتنس بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنس، بمشاركة عدد قياسي من الدول العربية، في إطار دعم وتطوير رياضة التنس العريي على مستوى الناشئين والناشئات.