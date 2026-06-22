إيقاف بطلة ويمبلدون السابقة 4 سنوات لرفضها الخضوع لاختبار منشطات

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس اليوم الاثنين إيقاف ماركيتا فوندروسوفا، بطلة ‌ويمبلدون السابقة، لمدة أربع سنوات لرفضها الخضوع لاختبار منشطات في ديسمبر الماضي.

وسينتهي إيقافها في 21 يونيو 2030، حين تبلغ اللاعبة التشيكية، التي وصلت إلى نهائي اثنتين من البطولات الأربع ⁠الكبرى، من العمر 30 عاما.

وأوضحت الوكالة في بيان أن فوندروسوفا لم تقدم عينة عند طلب مسؤول مكافحة المنشطات ذلك خلال محاولة إجراء اختبار خارج إطار المنافسة في منزلها حوالي الساعة الثامنة مساء يوم 3 ديسمبر.

إيقاف بطلة ويمبلدون

وقالت فوندروسوفا خلال جلسة استماع إن الضغط النفسي وسوء حالتها الصحية ومخاوفها على سلامتها أثرت على ‌قرارها ⁠برفض تقديم العينة.

وذكرت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أنه على الرغم من ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الأدلة "لا تُقدم أي مبرر مقنع" لرفضها الاختبار.

وأبلغ يان إكسنر محامي فوندروسوفا بأنه سيراجع الأسباب المكتوبة لإيقاف موكلته قبل اتخاذ أي خطوة لاحقة.

وأضاف "أولا، علينا التشاور مع ماركيتا. لا ⁠أريد التكهن بأي خطوات أخرى في الوقت الراهن".

ولم تشارك فوندروسوفا، المصنفة سادسة على العالم سابقا، في ⁠أي منافسة منذ انسحابها من بطولة أديليد الدولية في يناير الماضي بسبب إصابة في الكتف.