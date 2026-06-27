حكاية هاجر .. دفعت 200 ألف جنيه لسيدة التجمع لتهريبها لإيطاليا.. كواليس مثيرة

كشف أمر الإحالة عن تفاصيل شهادة هاجر أيمن، البالغة من العمر 22 عامًا، والحاصلة على دبلوم صنايع، ضمن جلسات قضية تهريب المهاجرين، حيث أكدت أنها كانت ترغب في اللحاق بزوجها المهاجر إلى إيطاليا.

وقالت الشاهدة إنها تواصلت مع المتهمة الأولى، أميرة أشرف، واتفقت معها على إنهاء إجراءات سفرها إلى إيطاليا مقابل مبلغ 200 ألف جنيه، مشيرة إلى أنها سلمت المبلغ لأحد الأشخاص التابعين للمتهمة، دون أن تتمكن من تحديد هويته.

وأضافت أن المتهمة اصطحبتها لاستخراج بطاقة رقم قومي وجواز سفر، تضمن كلاهما إثبات عملها بمهنة "صحفية" على خلاف الحقيقة، بهدف تسهيل الحصول على التأشيرة اللازمة للسفر، بحسب أقوالها أمام المحكمة.

وأوضحت الشاهدة أنها لم تتمكن بعد ذلك من التواصل مع المتهمة لاستكمال إجراءات السفر، ولم تغادر البلاد.

وكشف أمر الإحالة، أنهم في غضون أعوام 2021 وحتى 2023، المتهمون جميعاً بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص حيث تولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة امتهان المهاجرين المهربين بمهن تتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.



وأوضح أمر الإحالة، أنهم ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وهم: ماهر علي أبو العزم المنوفي ، اشرف نبيل ابو الاسعاد السيد ، ابراهيم السيد ابراهيم محمد سالمان ، محمد محمود حسن فهمي (طفل) . رمضان شعبان صقر (طفل) ، محمد ياسين حامد ناجي (طفل) ، عمر فتحي صلاح مفتاح (طفل) ،خالد علي دراز (طفل) . ا، محمود احمد محمد على ، السيد عبد الغنى السيد الكفراوي . عبد العظيم الشربيني ، مصطفى زغلول محمود صالح ، عمار عبد العال عبد الفتاح محمد ، الدسوقي عبد الرازق عطيه عبد القادر ، فاطمه صبحي ابراهيم عبد الغنى ، علاء فتحي سليمان ضيف الله ، على محمد على على البرماوي.

وكشف أمر الإحالة، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبي بمسارين بري وبحري مقابل مبالغ مالية وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين المهربين لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي على النحو المبين بالتحقيقات.



وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالقاهرة الجديدة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.



