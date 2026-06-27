بسبب علاقة عاطفية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدتين بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام إحدى السيدات بالتعدى عليها بالضرب والزعم بقيام العاملين بقسم شرطة ثان كفرالشيخ بإجبارها على تحرير محضر صلح.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ بين طرف أول: (القائمة على النشر – مقيمة بدائرة القسم) وطرف ثان: (ربة منزل "لها معلومات جنائية" – مقيمة بذات الدائرة) لخلافات بينهما لإكتشاف الأخيرة وجود علاقة عاطفية بين الأولى ونجل شقيقتها قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب دون حدوث إصابات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وأبديا رغبتهما فى التصالح دون تدخل من العاملين بالقسم.

أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما تبادلتا الإتهامات فيما بينهما، وبمواجهة الأخيرة عللت إدعائها الكاذب للنيل من المشكو فى حقها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





