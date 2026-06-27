احمِ صحة جهازك المناعي باتباع أسهل روتين صحي

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مدى كفاءة جهازك المناعي في مكافحة العدوى منها بعض الاشياء التي تدمر المناعة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك هناك عدة أمور يمكنك القيام بها للحفاظ على قوة مناعتك، منها:

ابحث عن طرق للتعامل مع التوتر

يُحفز التوتر الجسم على إفراز هرمون الكورتيزول ومع مرور الوقت، قد يؤدي الكورتيزول إلى التهابات ويُضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى.



تناول طعامك بذكاء

يساعد النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على كميات وافرة من الألياف والدهون الصحية على الوقاية من الالتهابات.



استمر في الحركة

فالتمرين المنتظم يساعد في الحفاظ على جهاز المناعة يعمل بسلاسة.



احصل على قسط كافٍ من النوم

يحتاج الشخص البالغ العادي إلى حوالي سبع إلى تسع ساعات من النوم ليلاً.

تجنب المواد الضارةفالتدخين والإفراط في شرب الكحول قد يضعفان جهاز المناعة.