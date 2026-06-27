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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة

محافظ البحر الأحمر.. ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة
محافظ البحر الأحمر.. ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة
أ ش أ

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية بقصر ثقافة الغردقة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو، وبالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وشهدها الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وكوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلي الأوقاف والكنيسة وأهالي المحافظة.

وتفقد محافظ البحر الأحمر والحضور معرض الفنون التشكيلية "ألوان من أرض الحرية"، الذي أشرفت عليه المهندسة الفنانة مروة شطا، وضم مجموعة متميزة من أعمال فناني البحر الأحمر المستوحاة من تراث المحافظة وطبيعتها الفريدة، حيث عكست اللوحات الموروث الثقافي والبيئي للبحر الأحمر، وأبرزت جمال الحياة الساحلية والعادات والتقاليد التي يتميز بها أبناء المحافظة، مشيدا بالمستوى الفني المتميز للأعمال، وقدرة الفنانين على التعبير عن المكتسبات الوطنية برؤى إبداعية ملهمة.

وتواصلت الفعاليات على مسرح قصر الثقافة، حيث أكد الدكتور وليد البرقي، في كلمته، أن ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، ونقطة تحول جوهرية في مسيرة الوطن نحو الاستقرار والبناء والتنمية، بعدما جسدت إرادة الشعب المصري ووعيه الوطني وتمسكه بهوية دولته ومؤسساتها، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل والعطاء ارتكزت على ترسيخ دعائم الأمن وتحقيق التنمية الشاملة.

وألقى أحمد صابر، مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، كلمة أكد خلالها أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة في الحفاظ على هوية الدولة المصرية وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية، كما شهد الحفل عرض فيلم وثائقي تناول أبرز محطات الثورة ومكتسباتها.

واختتمت الاحتفالية المنفذة ضمن أنشطة فرع ثقافة البحر الأحمر، بالتعاون مع مجمع إعلام الغردقة، ببرنامج فني متنوع تضمن باقة من الأغاني الوطنية بقيادة الفنان محمد رشاد، إلى جانب عروض فنية واستعراضات التنورة التي قدمتها فرقة قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق، وسط تفاعل كبير من الحضور.

محافظ البحر الأحمر ثورة 30 يونيو الدولة المصرية الحديثة 30 يونيو

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