بعد فيديو صادم .. قرار عاجل من التضامن في استغاثة أطفال ببيت صغير بالسلام

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن استغاثة عدد من الأطفال داخل أحد البيوت الصغيرة، حيث تبين أن المكان المشار إليه هو أحد البيوت الصغيرة التابعة لإحدى المؤسسات الأهلية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الوزارة أنه سبق صدور حكم قضائي بحل المؤسسة، وعلى إثره أصدرت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة قرارًا بسحب ترخيص البيت الصغير، ونقل الفتيات إلى جهة رعاية أخرى مناسبة، بما يضمن استمرار حصولهن على جميع أوجه الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال لجنة مختصة من المديرية.

وأضافت الوزارة أنه أثناء تنفيذ قرار الغلق، قام بعض مسؤولي البيت الصغير بتحريض الفتيات على الاعتراض على تنفيذ القرار ومنع اللجنة من أداء عملها، وهو ما ظهر بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف فحص لجنة الضبطية القضائية عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، تمثلت في تعريض الأطفال للخطر، واستغلالهم على نحو يضر بمصلحتهم الفضلى، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك خصوصية الفتيات، ونشر مقاطع فيديو تضمنت معلومات وإدعاءات غير صحيحة بهدف إثارة الرأي العام والتحريض على عدم تنفيذ قرار الغلق الصادر من الجهة الإدارية المختصة، فضلًا عن عرقلة تنفيذ القرار الإداري واجب النفاذ.

وفي ضوء ما أسفر عنه الفحص، حرر مأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة محضرًا بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة الموقرة لإتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

وتناشد وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي وقائع تعرض الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية للخطر، من خلال الخط الساخن للوزارة (16439)، وخط "أبناء مصر" لتلقي شكاوى وبلاغات دور الرعاية الاجتماعية (19828)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال والفئات الأولى بالرعاية.