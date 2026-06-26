وزيرة التضامن تبحث مع «جايكا» التعاون في مراكز الطفولة المبكرة

شاركت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فجر اليوم الجمعة عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع مائدة مستديرة مع فريق عمل الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، لبحث أوجه التعاون المصري الياباني في مشروع «مراكز الطفولة المبكرة».

جاء الاجتماع بحضور مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ويوكو ميتسوي النائب الأول لرئيس «جايكا» وفريقها المعاون، وأداره هاني هلال سكرتير عام المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، إلى جانب وفد الوزارة، وعدد من خبراء «جايكا» المعنيين بملف الطفولة المبكرة، وممثلي السفارة المصرية في طوكيو.

واشادت وزيرة التضامن الاجتماع بالتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة اليابانية، ومتابعتها لزيارة وفد الوزارة إلى اليابان برئاسة نائبة الوزيرة، مؤكدة حرصها على المشاركة لولا ارتباطات العمل.

كما أشادت بالنموذج الياباني في مجالي تنمية الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن، مؤكدة أهمية الاستفادة منه في تطوير الخدمات داخل السياق المصري، خاصة في ظل تنفيذ المشروع ضمن مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في التعليم والبحث العلمي.

وأكدت أن مصر منفتحة على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية، مشيرة إلى متابعة نتائج اللقاءات التي عقدها الوفد المصري مع الجهات اليابانية، والتي تناولت تطوير المرحلة الثانية من مشروع مراكز الطفولة المبكرة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف الحيوي.

من جانبها، رحبت يوكو ميتسوي بمشاركة وزيرة التضامن، مشيدة بجهود الوزارة في تنفيذ المشروع، ومؤكدة استمرار دعم «جايكا» لتطوير منظومة الطفولة المبكرة في مصر، والعمل على توطين النموذج الياباني بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وأشارت إلى أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لضمان استدامة مخرجات العملية التعليمية في الحضانات، معلنة اعتزام «جايكا» إرسال وفد إلى مصر خلال يوليو المقبل لمناقشة استكمال المرحلة الثانية حتى أغسطس 2027، وبدء مشاورات المرحلة الثالثة.

واستعرضت نائبة وزيرة التضامن نتائج زيارة الوفد إلى اليابان، والتي تضمنت الاطلاع على تجارب دمج كبار السن، ودعم الطفولة المبكرة، ونموذج الحضانات المنزلية، وآليات إعداد الكوادر المتخصصة.